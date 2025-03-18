Osimhen Fenerbahçe’ye Teklif Edildi!

GALATASARAY’IN ŞAMPİYONLUK YARIŞI

Şampiyonluk mücadelesinde kararlı adımlarla ilerleyen Galatasaray’da, Victor Osimhen’in performansı dikkatleri üzerine çekiyor. Süper Lig’in başlangıcında Osimhen’in transferinin kendilerine de önerildiğini ifade eden Fenerbahçe yönetimi, yıldız oyuncuyu kadrosuna katmak için çalışmalar yapıyor.

FENERBAHÇE’DEN CİDDİ OPERASYON

Özellikle devre arasında, Victor Osimhen için önemli bir transfer süreci yürütülmüş. Yönetimdeki bir isim, Osimhen’in bonservisini tek başına finanse etmeyi istemiş. Son günlerde ortaya çıkan bilgiye göre, Fenerbahçe’den bir yönetici, Osimhen için 50 milyon euro’yu ayırmayı düşünerek Napoli’ye bir teklif sunma önerisini yönetimle paylaşmış.