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Osimhen: Galatasaray Şampiyonluk İçin Kararlı

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GALATASARAY’IN KASIMPAŞA MAÇINDAN SONUÇ

Trendyol Süper Lig’in 26. haftasında Galatasaray, Kasımpaşa ile oynadığı maçta 3-3 berabere kaldı. Sarı kırmızılı ekip, bu karşılaşmada gollerini Victor Osimhen (2) ve Davinson ile buldu. Böylece Galatasaray puanını 65’e çıkardı.

OSIMHEN’İN AÇIKLAMALARI

Galatasaray’ın yıldız oyuncusu Victor Osimhen, maçı beIN SPORTS’a değerlendirirken hayal kırıklığı yaşadığını belirtti. Osimhen, “Hayal kırıklığı. Bu maçı kazanmalıydık. Takımımla gurur duyuyorum. Bu ligde hiçbir şey kolay değil. Şampiyonluk yarışında hala öndeyiz. Şampiyon olmaya çalışacağız. Ben Galatasaray’ı çok seviyorum. Galatasaray’daki herkesi seviyorum. Galatasaray için her şeyi yapmak istiyorum. Hepimiz öyleyiz. İlk 11 veya yedek fark etmez. Biz hocamızla, oyuncularımızla, taraftarımızla hepimiz birliğiz. 3 puanı alamasak da asla bırakmayacağız. Şampiyonlukta en büyük aday biziz. Derbide kazanamadık, üzgünüz. Kasımpaşa’da da kazanamadık. Ancak bu şampiyon olamayacağımız anlamına gelmiyor. Hepimizin uyanması lazım.” şeklinde konuştu.

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