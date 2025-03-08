osimhen-gelecek-sezon-juventus-a-transfer-olabilir

GALATASARAY’IN YILDIZI JUVENTUS’A GİDEBİLİR

Süper Lig’in önemli takımlarından Galatasaray’ın başarılı forveti Victor Osimhen’in önümüzdeki sezonda İtalyan ekibi Juventus’a transfer olabileceği iddiaları gündemde.

OSIMHEN İÇİN YENİ DEĞERLENDİRMELER

Eski İtalya Milli Takım oyuncusu Roberto Pruzzo, Osimhen’in geleceği hakkında ilginç açıklamalarda bulundu. Radio Radio’da gerçekleştirilen bir söyleşide Pruzzo, “Juventus’un bir sonraki forvetinin Osimhen olacağını biliyorum. Yakın çevresinden güvenilir bir kaynak bunu bana Floransa’da söyledi” ifadelerini kullandı.

PİYASA DEĞERİ YÜKSEK

Osimhen, 75 milyon euroluk serbest kalma maddesi ile sözleşmesini sürdürmekte. Bu sezon 28 maçta 22 gol ve 5 asist ile etkileyici bir performans sergileyen oyuncunun güncel piyasa değeri de 75 milyon euro olarak belirtiliyor.