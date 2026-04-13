Osimhen’in Dönüş Tarihi Açıklandı

Galatasaray’ın Teknik Patronu Okan Buruk, Victor Osimhen’in güncel durumu hakkında bilgi verdi.

Sarı-kırmızılı ekip, Liverpool karşısında yaşadığı yenilginin ardından sakatlanan Osimhen’in sahalara dönüş tarihini netleştirdi.

HAFTASONU KADRODA OLACAK

Okan Buruk, Kocaelispor ile yapılan maç sonrasında yaptığı açıklamada, “Victor Osimhen de antrenmanlara başladı. Haftasonu kadroda olacak” ifadelerini kullandı.

Galatasaray, 18 Nisan Cumartesi günü saat 20:00’de Volkan Demirel’in teknik direktörlüğündeki Gençlerbirliği ile Ankara’da karşı karşıya gelecek.

