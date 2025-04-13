Osimhen’in Galatasaray’a Bağlılığı Sürüyor!

OSIMHEN’İN SÖZLERİ VE ANLAM YÜKLEMESİ

Maç sonrasında beIN Sports mikrofonlarına yaptığı açıklamalarla Victor Osimhen, transfer dedikodularına kapı aralarken Galatasaray’a olan bağlılığını da dile getiriyor. “Söylentiler hep oluyor, ben anı yaşıyorum. Kulübün, hayatın tadını çıkarıyorum. Takımımla ve 5. yıldız için savaşıyorum. Sezon sonunda ne olacak, bakacağız. Ama ne olursa olsun, Galatasaray kalbimde olacak!” şeklindeki ifadeleri bazı taraftarlar tarafından “Gitmeye hazırlanıyor” yorumlarıyla karşılık buldu. Özellikle “sonsuza dek kalbimde” sözleri, veda niyeti taşımadığına dair soru işaretleri yarattı.

GALATASARAY YÖNETİMİNİN TAVRI

Galatasaray yönetimi ise Osimhen’in bu açıklamalarını bir veda olarak değerlendirmiyor. Kulislerde gerçekleştirilen konuşmalara göre, sarı-kırmızılı idareciler, Osimhen’in sözlerini içten bir bağlılık gösterisi olarak algılıyor. Yönetim, 26 yaşındaki yıldızın gelecek sezonda da Galatasaray forması giyeceğini düşünerek stratejilerini şekillendiriyor. Osimhen’in performansından memnun olan Cimbom, yıldız futbolcuyu kadrosunda tutmak için yoğun çalışma yapıyor.

OSIMHEN’İN PERFORMANSI ÜST DÜZEYDE

Bu sezon Galatasaray’a kiralık olarak katılan Victor Osimhen, futboluyla adeta göz kamaştırıyor. 33 maçta 29 gol ve 6 asistlik bir performans sergileyen Nijeryalı forvet, Süper Lig ve Avrupa’da rakiplerini tehdit etmeyi başarıyor. Özellikle Samsunspor maçında gösterdiği performansla şampiyonluk yolunda takımı desteklemeye devam ediyor.

GELECEK SEZONDA NELER OLACAK?

Osimhen’in Napoli ile sözleşmesi 2026’ya kadar sürüyor ve kiralık anlaşması kapsamında bir satın alma opsiyonu bulunmuyor. Ancak Galatasaray’ın, yıldız oyuncuyu kadrolarına kalıcı olarak katmak amacıyla Napoli ile görüşmelere başlayabileceği belirtiliyor. Ayrıca Premier Lig takımları Chelsea, Manchester United ve Arsenal gibi kulüplerin de Osimhen’i izlediği biliniyor; fakat sarı-kırmızılı taraftarlar, oyuncunun Galatasaray’da kalacağına dair umutlarını koruyor.