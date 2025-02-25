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Osimhen’in Galatasaray Hakkındaki Açıklamaları

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GALATASARAY’DA GELECEK BELİRSİZLİĞİ

Galatasaray’ın Napoli’den büyük umutlarla kiraladığı ve bonservisini almak için yoğun çaba sarf ettiği dünyaca ünlü forvet Victor Osimhen, Fenerbahçe derbisi sonrası yaptığı açıklamalarla kafaları karıştırıyor. Osimhen, derbi ardından bir taraftarın “Bu ülkede Fenerbahçe’ye karşı oynadığın son derbi miydi?” sorusuna, “Dürüst olmak gerekirse bilmiyorum. Birkaç ay öncesine kadar buraya geleceğimden hiç kimse bahsetmiyordu. Galatasaray’da oynayacağımdan hiç kimse bahsetmiyordu,” şeklinde yanıt verdi.

GALATASARAY’A AİLESİ GİBİ

Osimhen, açıklamalarında Galatasaray’a olan sevgisini de dile getiriyor. “Yazın ne olacağını pek bilmiyorum ama herkesin şunu anlamasını istiyorum ki, bu kulübü gerçekten çok seviyorum. Bu kulüple bağlantılı herkesi, başkanını, doktorlarını, çalışanlarını… Bu kulüple bağlantılı herkesi çok seviyorum. Burada olmak benim için büyük bir ayrıcalık ve burada geçirdiğim vakitten büyük keyif alıyorum,” ifadelerinde bulunuyor.

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