Osimhen’in Puan Kaybı Sonrası Değerlendirmesi

GALATASARAY-KASIMPAŞA MAÇININ ANALİZİ

Trendyol Süper Lig’in 26. haftasında Galatasaray, Kasımpaşa ile deplasmanda 3-3 berabere kaldı. Sarı kırmızılı takım, maçta gollerini Victor Osimhen (2) ve Davinson ile buldu. Bu sonuçla Galatasaray puanını 65’e yükseltti.

OSIMHEN’İN DEĞERLENDİRİLMESİ

Galatasaray’ın yıldız oyuncusu Victor Osimhen, maçı beIN SPORTS’a değerlendirdi. Osimhen, maç sonucunun kendisi için büyük bir hayal kırıklığı olduğunu belirtti ve “Hayal kırıklığı. Bu maçı kazanmalıydık. Takımımla gurur duyuyorum. Bu ligde hiçbir şey kolay değil” ifadelerinde bulundu. Ayrıca, şampiyonluk yarışında hala önde olduklarını vurguladı.

GALATASARAY’A BAĞLILIK VE GELECEK HEDEFİ

Osimhen, Galatasaray’a olan bağlılığını şöyle ifade etti: “Ben Galatasaray’ı çok seviyorum. Galatasaray’daki herkesi seviyorum. Galatasaray için her şeyi yapmak istiyorum. Hepimiz öyleyiz. İlk 11 veya yedek fark etmez.” Ayrıca takım olarak birlik içerisinde olduklarının altını çizdi. “3 puanı alamasak da asla bırakmayacağız. Şampiyonlukta en büyük aday biziz.” diyerek, mücadelelerine devam edeceklerini dile getirdi. Derbiden ve Kasımpaşa maçından dolayı üzüntüsünü belirten Osimhen, “Ancak bu şampiyon olamayacağımız anlamına gelmiyor. Hepimizin uyanması lazım.” dedi.