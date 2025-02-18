Osimhen Kırmızı Kart Görmeli Miydi?

GALATASARAY’IN GALİBİYETİ VE TARTIŞMALI POZİSYONLAR

Trendyol Süper Lig’in 24. haftasında Galatasaray, Çaykur Rizespor’u deplasmanda son dakikalarda bulduğu golle 2-1 mağlup ediyor. Sarı-kırmızılı takımın gollerini Victor Osimhen atarken, Karadeniz ekibinde Ali Sowe ağları havalandırıyor. Maçın tartışmalı pozisyonları ise beIN SPORTS’ta Trio ekibi tarafından ele alınıyor.

TARTIŞMALI POZİSYONLARIN DEĞERLENDİRİLMESİ

Trio ekibinden Bahattin Duran, “Ben de faule yakınım. Alikulov sol ayağını fazla açtığı için faul olduğunu düşünüyorum.” diyor. Bülent Yıldırım ise “Top henüz paylaşımda değil. Alikulov da Osimhen de top için adımlama halinde. Ben hakem gibi devam diyorum.” şeklinde görüş bildiriyor. Deniz Çoban, bariz gol şansı olmadığını belirterek, “Ancak Alikulov faul yapıyor. Umut vaat eden atak olduğu için Alikulov’un sarı kart görmesi gerekirdi.” ifadesini kullanıyor.

FAULLER VE YASAL DURUMLAR

Bahattin Duran, “Çok net bir faul, çok net bir sarı kart.” diyerek kesin bir ifade kullanıyor. Bülent Yıldırım ‘doğru bir sarı kart’ ifadesiyle katılıyor. Deniz Çoban, “Savunma oyuncusu öyle bir kritik noktada faul yapıyor ki net bir gol atma ihtimali var. Umut vaat eden atağı engelliyor. Sarı kart doğru.” diyor. Bahattin Duran, “Ben de sizinle aynı düşüncedeyim.” ifadesiyle hemfikirliğini belirtiyor.

Bülent Yıldırım, “Sadece faul. Sarı kart olmaz.” diyerek farklı bir görüş ortaya koyuyor. Son olarak Deniz Çoban, “Bu tarz pozisyonlarda hep sarı kart çıkması gerektiğini düşünüyoruz. Sadece direkt serbest vuruşu gerektirir. Umut vaat eden atağı engelliyor mu? Eliyle gol atmaya mı çalışıyor? Hayır.” şeklinde değerlendirme yapıyor.