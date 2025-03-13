Osimhen: Şampiyonlukla Mesaj Vereceğim

OSIMHEN’İN GALATASARAY HEDEFLERİ

Galatasaray’ın Nijeryalı golcüsü Victor Osimhen, sarı-kırmızılı forma altında geçirdiği günleri ve bu sezonki hedeflerini açıkladı. Süper Lig’de Trabzonspor’un eski yıldızı John Obi Mikel’in podcast yayınına konuk olan Osimhen, “Galatasaray’la şampiyon olmak istiyorum. Arka arkaya şampiyonluk harika olurdu. Kazanırsak en mutlu kişi ben olacağım. Bazı insanlara net bir mesaj vermem gerekiyor, bu kişisel bir mesele,” diyerek iddialı bir ifade kullandı.

GALATASARAY’A DUYDUĞU SEVGİ

Osimhen, Galatasaray’a olan sevgisini ise şu şekilde dile getirdi: “Burası harika bir kulüp, dünyanın en iyilerinden biri, Türkiye’nin ise kesinlikle en iyisi. Geldiğimde inanılmaz bir karşılama hissettim. Büyük bir aile burası. Taraftarların uçağı takip ettiğini bilmiyordum, film sahnesi gibiydi. Burada olduğum için ayrıcalıklı hissediyorum.” Transfer sürecinden de bahseden yıldız, “Galatasaray’ın Young Boys maçını izledim. Hocayla konuştuğumda projeden, tutkusundan ve şehirden bahsetti. İlgim arttı, ‘Hadi yapalım’ dedim. Özel bir andı,” diye ekledi.

FORMUNA ULAŞMA ÇABASI

Sezon başında zor bir dönem geçirdiğini ifade eden Osimhen, “İyi bir sezon öncesi geçiremedim, her şey karışıktı. Hâlâ tam formuma ulaşmaya çalışıyorum. Gol atmasam da takım için savaşırım. Tek amacım kazanmak,” şeklinde konuştu. Kendini eleştiren bir yapıda olduğunu vurgulayan golcü, “Bir maçta 1-2 gol atıyorum ama daha fazlasını yapabileceğimi hissediyorum. Kendimi geliştirmeye devam ediyorum,” sözleriyle dikkat çekti.