Osman Gazi Karadeniz’e Doğalgaz Üretimi İçin Gidiyor

ENERJİDE DIŞA BAĞIMLILIĞI AZALTMA STRATEJİSİ

Türkiye, enerji alanında dışa bağımlılığı azaltmak ve enerjiyi hanelere daha uygun şartlarda sağlamak amacıyla kendi yerli kaynaklarına yöneliyor. Karadeniz’deki doğalgaz sahası, bu hedefe önemli katkılarda bulunuyor. Türkiye, siyasi, askeri ve diplomatik anlamda merkez ülke konumuna geldi. Bu konumu daha da güçlendiriyor. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın duyurduğu habere göre Türkiye’nin ilk yüzer üretim platformu Osman Gazi, yeni görevine başlamak üzere sahaya gidecek.

OSMAN GAZİ PLATFORMUNUN KAPASİTESİ

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, Türkiye’nin ilk Yüzer Üretim Tesisi (FPU) olan Osman Gazi’nin 298,5 metre uzunluğa, 56 metre genişliğe ve 29,5 metre derinliğe sahip olduğu aktarıldı. Tesis, 140 kişilik personel kapasitesine, 10,5 milyon metreküp maksimum gaz işleme kapasitesine ve 10 milyon metreküp gaz transfer kapasitesine sahip olacak. Platformdan karaya ulaşacak olan ana gaz iletim hattının uzunluğu ise 161 kilometre olacak ve burada işlenen gaz, bu hat üzerinden ulusal şebekeye ulaştırılarak kullanıma hazır hale getirilecek.

BOĞAZ GEÇİŞİ VE GÖREVİN BAŞLANGICI

Osman Gazi platformunun 29 Mayıs’ta İstanbul’un fethinin yıl dönümünde boğazdan geçeceği ifade edildi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar tarafından Dolmabahçe Sarayı’ndan uğurlanacak olan platformun boğaz geçişinin yaklaşık 11 saat süreceği, bu esnada Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü’ne bağlı römorkörlerin platforma eşlik edeceği belirtildi. Platformun 1 Haziran 2025’te Filyos Limanı’na yanaşması planlanıyor.

PROJENİN ETKİLERİ

Karadeniz Sakarya Gaz Sahası’nda şu anda 12 kuyudan günlük 9,5 milyon metreküp gaz üretimi yapılıyor. 2026 yılının ortasında faaliyete geçecek olan Osman Gazi platformuyla mevcut üretimin 2 katına, yani günlük 20 milyon metreküpe çıkması bekleniyor. Böylece Türkiye’deki yaklaşık 8 milyon hanenin doğalgaz ihtiyacı Karadeniz’den karşılanacak, platform 20 yıl boyunca belirlenen lokasyonda görev yapacak.