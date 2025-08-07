Osmanbey Mahallesi’nde Otobüs Yangını Meydana Geldi

OLAY YERİNE YAKIN ANİ BİR DUMAN YÜKSELDİ

Olay, Osmanbey Mahallesi çevresinde gerçekleşti. Kent merkezinden yola çıkan otobüs, seyir halindeyken motor bölümünden duman çıkmaya başladı.

YOLCULAR GÜVENLİĞE KAVUŞTU

Dumanı gören şoför, otobüsü hemen yol kenarına çekerek yolcuları tahliye etti. Panik yaşayan yolcuların güvenli bir şekilde araçtan indirilmesinin ardından durum, itfaiyeye bildirildi.

İTFAİYE MÜDAHİLESİ YANGINI SÖNDÜRDÜ

İhbar üzerine olay yerine intikal eden itfaiye ekipleri, yangına müdahale ederek alevleri söndürdü. Yangının kontrol altına alınması ile birlikte endişe verici durumun önüne geçilmiş oldu.