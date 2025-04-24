Osmaniye’de Anne Kız Elektriğe Kapıldı

OLAYIN YAŞANDIĞI YER

Osmaniye’nin Toprakkale ilçesinde, Kışla Mahallesi Şehit Polis Mahmut Ava Sokak’ta korkunç bir olay gerçekleşti. Özlem Ü. (6), evlerinin hemen yanından geçen sulama kanalında elini yıkamak istediğinde elektrik akımına kapıldı.

ANNE KIZIYLA BİRLİKTE AKIMA KAPILDI

Kızını kurtarmak için hemen harekete geçen anne Cennet Ü. (37) de elektrik akımına kapılarak ağır yaralandı. Çevredeki vatandaşların yardımıyla özel bir araçla Toprakkale Devlet Hastanesi’ne kaldırılan anne ile kızı, burada yapılan tüm müdahalelere rağmen yaşamlarını kaybetti.

TEKNİK ÇALIŞMALAR BAŞLATILDI

Olayın ardından bölgedeki elektrikler kesildi ve sulama kanalı ile çevresinde kaçak akımın kaynağını tespit etmek için teknik çalışmalar yapmaya başlandı.