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Osmaniye’de Anne-Kız Elektrik Akımına Kapıldı

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Osmaniye’nin Toprakkale ilçesindeki Kışla Mahallesi Şehit Polis Mahmut Ava Sokak’ta üzücü bir olay meydana geldi. 6 yaşındaki Özlem Ü., evlerinin yanından geçen sulama kanalında elini yıkamak istediği sırada elektrik akımına kapıldı.

KIZINI KURTARMA GAYRETİ

Anne Cennet Ü. (37), kızını kurtarmak amacıyla suya atladığında kendisi de elektrik akımına maruz kaldı. Ağır yaralanan anne ve kızı, çevredeki vatandaşlar tarafından özel bir araçla Toprakkale Devlet Hastanesi’ne götürüldü. Ancak burada yapılan tüm müdahalelere rağmen ikisi de hayatlarını kaybetti.

BÖLGEDEKİ ELEKTRİK KESİLDİ

Olayın ardından bölgedeki elektrikler kesildi. Sulama kanalı ve çevresinde yaşanan elektrik kaçaklarının kaynağını bulmak için inceleme başlatıldı.

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