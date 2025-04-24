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Osmaniye’de Anne Kız Elektrik Çarpması

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OLAYIN MEYDANA GELİŞİ

Osmaniye’nin Toprakkale ilçesinde, Kışla Mahallesi Şehit Polis Mahmut Ava Sokak’ta yaşanan talihsiz olayda, küçük Özlem Ü. (6), evlerinin yanından geçen sulama kanalında elini yıkamak istedi. Ancak bu esnada elektrik akımına kapıldı.

KIZINI KURTARMA GAYRETİ

Kızını kurtarmak için hemen müdahale eden anne Cennet Ü. (37) de elektrik akımına kapıldı. İki ağır yaralı olarak çevredeki insanlar tarafından özel bir araçla Toprakkale Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Ancak hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen anne ve kızı kurtarılamadı.

TEŞHİS ÇALIŞMALARI BAŞLATILDI

Yaşanan olayın hemen ardından bölgedeki elektrik kesildi. Yetkililer, sulama kanalı ve çevresindeki kaçak akımın kaynağını bulmak için araştırmalara başladı.

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