Osmaniye’de Baltalı Cinayet: Oğul Babasını Öldürdü

OSMANİYE’DE DEHŞET VERİCİ OLAY

Osmaniye’nin Düziçi ilçesine bağlı Böcekli Beldesi’nde, bugün saat 14.30 civarında Demirciler Mahallesi’nde korkunç bir olay meydana geldi. H.C. (29) ile babası Mehmet Canlı arasında başlayan tartışma, aniden şiddetli bir kavgaya dönüşmeye başladı.

ŞİDDETİN KAYNAĞI: BİR AİLE İÇİ TARTIŞMA

Öfkesine kapılan H.C., bahçede bulduğu bir baltayla babasına saldırdı. Mehmet Canlı, başına ve vücudunun farklı bölgelerine aldığı ağır darbeler sebebiyle kanlar içinde yere düştü. Olayı gören komşular, durumu hızla jandarma ve sağlık ekiplerine bildirerek yardım çağrısında bulundu. Sağlık ekipleri ulaştığında, Mehmet Canlı’nın hayatını kaybettiğini doğruladı. Cansız bedeni, detaylı otopsi işlemleri için morga kaldırıldı.

SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Jandarma ekipleri, hızlı bir şekilde harekete geçerek H.C.’yi gözaltına aldı. Şüpheli, sorgulanmak üzere jandarma komutanlığına götürüldü. Olayla ilgili kapsamlı bir soruşturma sürdürülüyor.