Osmaniye’de Kızına Tüfekle Saldırdı

OLAYIN YERİ VE ŞARTLARI

Osmaniye’de yaşanan dramatik bir olay, şehirlerarası otobüs terminalinde meydana geldi. Burada, Nilgün Kıtay ve babası arasında bir tartışma patlak verdi.

TÜFEKLE SALDIRI

Tartışmanın büyümesi sonucunda, babası yanında taşıdığı kısa dipçikli tüfekle Nilgün Kıtay’a bir el ateş etti ve onu yaraladı.

Olayı gören çevre sakinleri, hemen ihbarda bulundu. Bunun üzerine olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Sağlık görevlileri, Nilgün Kıtay’a ilk müdahaleyi gerçekleştirdikten sonra onu Osmaniye Devlet Hastanesi’ne kaldırarak tedavi altına aldı.

ŞÜPHELİ GÖZALTINDA

Polis ekipleri, olayın ardından babayı gözaltına aldı. Olayla ilgili kapsamlı bir soruşturma başlatıldı.