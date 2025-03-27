Otel Yangını: Milli Sporcu ve Babası Hayatını Kaybetti

MİLLİ KAYAKÇI VE BABASI YANGINDA HAYATINI KAYBETTİ

Uludağ 1. Oteller Bölgesi’nde yer alan Kervansaray Otel’de bu sabah saat 05.30’da yangın başladı. Restoranın kafe-restoran bölümünde patlak veren yangın, kısa süre içerisinde tüm katlara yayıldı. Otelin ön cephesi 8, arka cephesi ise 6 katlı olduğu için alevler hızla yayıldı. İtfaiye ekipleri yangına müdahale ederek, durumu 1,5 saatte kontrol altına aldı.

YANGINDA İKİ CAN GİTTİ

Yangında, Türkiye Kayak ve Snowboard Öğretmenleri Derneği Başkanı ve eski milli kayakçı Yahya Usta (57) ile oğlu, Dünya Alp Disiplini Şampiyonu Berkin Usta (24) hayatını kaybetti. Uludağ’da 1982 yılından beri faaliyet gösteren bu otelin, yapılan denetimlerde tespit edilen eksikliklerden dolayı kapatıldığı öğrenildi. Olay anında otelin çalışanlarının bulunduğu, tatilcilerin yer almadığı bildirildi.