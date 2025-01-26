More
Gündem

Otel Yangını Sonrası Ahlaksız Aramalar: 3 Gözaltı

otel-yangini-sonrasi-ahlaksiz-aramalar-3-gozalti

BOLU KARTALKAYA’DAKİ YANGIN FACİASINDA YAKALANAN ŞAHISLAR

Bolu Kartalkaya’daki yangın faciasında hayatını kaybeden vatandaşların yakınlarını telefonla arayıp çirkin ve ahlak dışı sözler söyleyen 3 kişi yakalanarak gözaltına alındı. İçişleri Bakanı Yerlikaya, sosyal medya üzerinden yaptığı paylaşımda bu şahısların evlerinden alındığı anların görüntülerini paylaştı. “Hiç kimse milletimizin acısıyla dalga geçemez. Bunu yapmaya yeltenenler sadece halkımızın vicdanında değil hukuk önünde yargılanacaktır” ifadelerini kullandı.

OLAYIN ARDINDAN YAŞANAN GELİŞMELER

Ülkeyi derinden etkileyen bu olay sonrası sosyal medyada yayımlanan bir video dikkat çekti. Yangında yaşamını yitirenlerin acılı ailelerine panel üzerinden telefon numarasına ulaşan 2 kişi, aileleri başsağlığı bahanesiyle arayarak hem alay etti hem de küfürler yağdırdı. Bu durum, kamuoyunda büyük bir tepkiye neden oldu.

ÖNEMLİ

Gündem

Erdoğan’dan Miraç Kandili Tebrik Mesajı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Leyle-i Miraç vesilesiyle "Aziz milletimiz ve İslam âleminin bu mübarek gecesini kutluyorum" ifadelerini kullandı.
Gündem

MİT Başkanı Kalın Şam’da Görüştü

MİT Başkanı İbrahim Kalın, Suriye'nin Şam kentinde yeni yönetimle, lider Ahmed Şara ve Dışişleri Bakanı Esad Hasan Şeybani'yle görüşmelerde bulundu.

Daha Fazlası!

Künye

Bize Ulaşın

Haberaktuel.com‘daki harici bağlantılar ve haberler ayrı bir sayfada açılır. Haber, yazı ve yorumlar yazarlarını bağlar.