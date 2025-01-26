Otel Yangını Sonrası Ahlaksız Aramalar: 3 Gözaltı

BOLU KARTALKAYA’DAKİ YANGIN FACİASINDA YAKALANAN ŞAHISLAR

Bolu Kartalkaya’daki yangın faciasında hayatını kaybeden vatandaşların yakınlarını telefonla arayıp çirkin ve ahlak dışı sözler söyleyen 3 kişi yakalanarak gözaltına alındı. İçişleri Bakanı Yerlikaya, sosyal medya üzerinden yaptığı paylaşımda bu şahısların evlerinden alındığı anların görüntülerini paylaştı. “Hiç kimse milletimizin acısıyla dalga geçemez. Bunu yapmaya yeltenenler sadece halkımızın vicdanında değil hukuk önünde yargılanacaktır” ifadelerini kullandı.

OLAYIN ARDINDAN YAŞANAN GELİŞMELER

Ülkeyi derinden etkileyen bu olay sonrası sosyal medyada yayımlanan bir video dikkat çekti. Yangında yaşamını yitirenlerin acılı ailelerine panel üzerinden telefon numarasına ulaşan 2 kişi, aileleri başsağlığı bahanesiyle arayarak hem alay etti hem de küfürler yağdırdı. Bu durum, kamuoyunda büyük bir tepkiye neden oldu.