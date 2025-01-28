Otel Yangını Sonrası Fiyat Artış Şikayeti

FIRSATÇILIK TEPKİSİ

Bolu’da yaşanan otel yangınının ardından yangın güvenliği ürünlerinin fiyatlarında büyük bir artış yaşandığı bildiriliyor. Tüketici Konfederasyonu Başkanı Aydın Ağaoğlu, “Bir haftada fiyat grafiği nasıl çıkmış? Yüzde 43 artış var. Bu sahtekarlıktır, vurgunculuktur, fırsatçılıktır. Bir başka vicdansızlık da yangın tüplerinin içine kimyasal toz yerine mermer toz karışımı da sıkabiliyorlar. Böylelikle yangın esnasında fonksiyonu azalmış oluyor” açıklamasında bulundu. Yangın söndürme sistemleri uzmanı Gürkan Danacı ise, “Tüplerin içinde potasyum bikarbonat diye sıvı olması lazım. İçinde köpük, toz, su olmaması lazım. Çünkü yağ yangınlarında, su bazlı söndürücüler alevleri arttırır. Ama potasyum bikarbonat sıvısı kullanılsa alevi bastırarak oksijeni kesiyor ve söndürüyor” ifadelerini kullandı.

YANGIN ÜRÜNLERİNDE FİYAT ARTIŞI

Kartalkaya Kayak Merkezi’ndeki otel yangınının ardından yangın güvenliği ürünlerinde görülen fiyat artışları, tüketicilerin can güvenliğini tehdit ediyor. Ağaoğlu, Ticaret Bakanlığı’na şikayette bulunma çağrısında bulunarak, “Otel yangınında 78 can kaybettik. Ülke olarak içimiz yanıyor. Fakat bir takım fırsatçılar buradan çıkar sağlama peşine düştüler” dedi. Yangın güvenliği ekipmanlarının fiyatlarını artıranlar için ciddi yaptırımlar gerektiğini belirten Ağaoğlu, “Son 1 hafta zarfında yangın önleme cihazlarının fiyatlarındaki grafikte artış varsa bu sahtekarlıktır” şeklinde konuştu.

ŞİKAYET PROSEDÜRLERİ

Ağaoğlu, Ticaret Bakanlığı’na şikayette bulunmanın oldukça kolay olduğunu vurguladı. “Kolonya, maske, dezenfektan fiyatları pik yaptı, kara borsacılık hortladı, aynı filmi burada da seyrediyoruz. Tüketicilerimizin dikkatli olması gerekiyor. Şikayet için 175 tüketici hattına 7 gün 24 saat ihbarda bulunabilirler” dedi. Ayrıca, Haksız Fiyat Değerlendirme Kurulu’na internetten de şikayet yapılabileceği bilgisi verildi. Ağaoğlu, herkesin bu tür ihlalleri fotoğraflarıyla Ticaret Bakanlığı’na iletmesini de tavsiye etti.

GÜVENLİK EKİPMANLARINA DİKKAT

Ağaoğlu, tüketicilerin fahiş fiyat artışlarının yanı sıra güvenlik ekipmanlarının kalitesizliğine karşı da tedbirli olmaları gerektiğini belirtti. Yangın tüplerinin üzerinde son kullanma tarihinin bulunduğunu ifade eden Ağaoğlu, “Tüketici olarak dikkat etmemiz gereken yangın tüplerinin gıdalarda olduğu gibi bir son tüketim tarihi vardır. Bunun yanı sıra ruhsatlı ürünleri tercih etmemiz önemli” dedi. Yangın güvenliği ekipmanlarının kalitesi, can güvenliği açısından kritik bir konudur.

YANGIN GÜVENLİĞİ UZMANINDAN UYARI

Yangın söndürme sistemleri uzmanı Gürkan Danacı, otellerde standart dışı sistemlerin yaygın olduğunu açıkladı ve “İhbar alacak, alarm verecek dedektör çalışmıyor. Yangın kapıları da standart dışı oluyor” dedi. Yangın güvenliği sistemlerinin doğru bir şekilde kurulmasının önemine vurgu yapan Danacı, “Tüplerin içinde potasyum bikarbonat sıvısı olması lazım. Çünkü yağ yangınlarında, su bazlı söndürücüler alevleri arttırır” ifadelerini kullandı. Yangın güvenliği standartlarının sağlanması için gerekli önlemlerin alınması gerektiğini belirtti.