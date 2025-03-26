Otel Yangınıyla İlgili 9 Kişi Gözaltında

YANGINLA İLGİLİ YENİ GÖZALTILAR

Bolu Cumhuriyet Başsavcılığı’nın 21 Ocak’ta Kartalkaya Kayak Merkezi’ndeki Grand Kartal Oteli’nde meydana gelen yangınla ilgili yürüttüğü soruşturma, bilirkişi raporunun tamamlanmasının ardından yeni gözaltılarla devam ediyor. Önceki gün İl Özel İdaresi Ruhsat ve Denetleme Müdürü Yeliz Erdoğan gözaltına alınırken, aralarında otel sahibi Halit Ergül’ün eşi Emine Murtezaoğlu Ergül ile kızları Elif Aras ve Ceyda Hacıbekiroğlu’nun da bulunduğu 9 kişi hakkında daha yakalama kararı çıkarıldı.

TUTUKLAMA SÜRECİ

Gözaltına alınan kişiler arasında otelin mimarı Mustafa Selman Çelen, inşaat mühendisi İsmail Haluk İnceler, iş sağlığı ve güvenliği uzmanları Kübra Demir ve Ece Kayacan ile elektrik teknisyeni Muharrem Şen ile Bolu İl Özel İdaresi eski Ruhsat ve Denetleme Müdürü Mehmet Özel de bulunuyor. Gözaltındaki 9 kişi, jandarma işlemleri sonrasında adliyeye sevk edildi. Savcılık sorgularının ardından, Emine Murtezaoğlu Ergül ile kızları Elif Aras ve Ceyda Hacıbekiroğlu tutuklandı. Mimar Mustafa Selman Çelen, inşaat mühendisi İsmail Haluk İnceler ve iş sağlığı uzmanı Ece Kayacan ise serbest bırakıldı. Diğer zanlıların işlemleri devam ediyor.

YANGINDAN ETKİLENENLER

Bolu Kartalkaya Kayak Merkezi’ndeki Grand Kartal Oteli’nde 21 Ocak’ta çıkan yangında 78 kişi hayatını kaybetmişti. Bolu Cumhuriyet Başsavcılığı, yangınla ilgili gerçekleştirdiği soruşturmada toplam 31 şüpheliyi gözaltına aldı. Aralarında otel sahibi Halit Ergül, genel müdürü Emir Aras, itfaiyeden sorumlu Bolu Belediye Başkan Yardımcısı Sedat Gülener ve İl Özel İdare Genel Sekreteri Sırrı Köstereli’nin bulunduğu 22 şüpheli tutuklandı. Ayrıca, 9 şüpheli adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.