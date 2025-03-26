Oteldeki Yangında Eşi ve Kızları Tutuklandı

BOLU’DA YANGINLA İLGİLİ GÖZALTILAR DEVAM EDİYOR

Bolu Cumhuriyet Başsavcılığı’nın yürüttüğü soruşturma kapsamında, 21 Ocak’ta Kartalkaya Kayak Merkezi’ndeki Grand Kartal Otel’de meydana gelen yangınla ilgili olarak bilirkişi raporu tamamlanmasının ardından gözaltına alınan İl Özel İdaresi Ruhsat ve Denetleme Müdürü Yeliz Erdoğan’dan sonra 9 kişi hakkında daha yakalama kararı veriliyor. Bu 9 kişi arasında otel sahibi Halit Ergül’ün eşi Emine Murtezaoğlu Ergül ve kızları Elif Aras ile Ceyda Hacıbekiroğlu yer alıyor.

GÖZALTINA ALINAN KİŞİLER ADLİYEYE SEVK EDİLDİ

Emine Murtezaoğlu Ergül ile kızları, otelin mimarı Mustafa Selman Çelen, inşaat mühendisi İsmail Haluk İnceler, iş sağlığı ve güvenliği uzmanları Kübra Demir ve Ece Kayacan, elektrik teknisyeni Muharrem Şen ve Bolu İl Özel İdaresi’nin eski Ruhsat ve Denetleme Müdürü Mehmet Özel gözaltına alındı. Bu kişiler, jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

TUTUKLAMALAR YAPILDI

Savcılık sorgularının ardından nöbetçi sulh ceza hakimliğine çıkarılan Emine Murtezaoğlu Ergül ile kızları Elif Aras ve Ceyda Hacıbekiroğlu tutuklandı. Mimar Mustafa Selman Çelen, inşaat mühendisi İsmail Haluk İnceler ve iş sağlığı uzmanı Ece Kayacan ise serbest bırakıldı. Yangın sırasında 78 kişi hayatını kaybetmişti ve Bolu Cumhuriyet Başsavcılığı, yangınla ilgili yürüttüğü soruşturma çerçevesinde 31 şüpheliyi gözaltına almış, aralarında Halit Ergül, genel müdür Emir Aras ve itfaiyeden sorumlu Bolu Belediye Başkan Yardımcısı Sedat Gülener gibi isimlerin de bulunduğu 22 kişi tutuklanmıştı. 9 kişi ise adli kontrol şartıyla serbest bırakılmıştı.