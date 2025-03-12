Otobüs Biletlerinde Ailelere %40 İndirim

2025 AİLE YILI KAPSAMINDA YENİ İNDİRİM DÜZENLEMESİ

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, 2025 Aile Yılı çerçevesinde şehirlerarası otobüs yolculuklarında ailelere özel indirim uygulanmasını sağladıklarını belirtti. Yeni düzenleme ile otobüs firmalarının ailelerin bilet fiyatlarında yüzde 40’a kadar indirim yapabileceğini ifade etti. Bakan Uraloğlu, 2025’in Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından Aile Yılı olarak ilan edildiğini hatırlatarak, otobüsle seyahat edecek ailelerin daha uygun fiyatlarla yolculuk yapabilmelerine yönelik düzenlemenin hayata geçirildiğini aktardı.

FİRMA TARİFELERİNDE İNDİRİM İMKÂNI

Düzenleme hakkında daha fazla bilgi veren Bakan Uraloğlu “Karayolu Taşıma Yönetmeliği’ne göre şehirlerarası biletli yolcu taşımacılığı yapan otobüs firmaları, Bakanlığımıza bildirdikleri ücret tarifeleri üzerinden yüzde 30’a kadar indirim yapabiliyor. Yeni düzenlemeyle birlikte otobüs firmaları ailelerin bilet fiyatlarında yüzde 40’a kadar indirim yapabilecek” dedi. Uraloğlu, ayrıca düzenleme ile en az 2, en fazla 4 kişinin aynı otobüs ve güzergahta biletli olarak seyahat etmesi durumunda, aile olduklarını belgelemeleri halinde indirimden faydalanabileceklerini belirtti. İndirim için yolcuların aynı soyadı taşıması veya aile olduklarını belgelendirmesi yeterli olacak.

REKABET ORTAMINDAKİ FIRSATLAR

Bakan Uraloğlu, otobüs firmalarının serbest rekabet ortamında kendi kampanyalarını oluşturarak bu indirim fırsatını aileler için cazip hale getireceğine inandığını ifade etti. Uraloğlu, “Bu düzenleme firmalar için zorunlu bir uygulama olmayacak. Ancak rekabet ortamında firmaların, aileler için özel kampanyalar sunarak daha fazla vatandaşımızın yararlanmasını sağlayacağını düşünüyoruz” diye konuştu. Ayrıca, şehirlerarası yolcu taşımacılığı yapan firmaların, Bakanlığa bildirdikleri ücret tarifelerinin üstünde fiyat belirlemelerinin yasak olduğunu hatırlatan Uraloğlu, vatandaşların mağdur olmaması için denetimlerin devam edeceğini ifade etti.