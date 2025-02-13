Otobüs Kazası: 4 Ölü, 32 Yaralı

ŞIRNAK’TAN ERZURUM’A GİDEN OTOBÜS DEVRİLDİ

Şırnak’tan Erzurum yönüne hareket eden 33 CPU 60 plakalı Mardin Seyahat firmasına ait yolcu otobüsü, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu şarampole devrildi. Olayın hemen ardından çok sayıda sağlık, polis, jandarma, AFAD ve UMKE ekipleri belirtilen yere yönlendirildi.

KAZADA CAN KAYBI VE YARALILAR

Kaza sonrası, 4 kişinin hayatını kaybettiği ve toplam 32 kişinin yaralandığı bildiriliyor. Yaralılar, ambulanslarla hastanelere taşınarak tedavi altına alındı.

BİNGÖL VALİSİ’NDEN OLAYA İLİŞKİN AÇIKLAMA

Bingöl Valisi Ahmet Hamdi Usta, kaza mahalline giderek durumu yerinde değerlendirdi. Vali Usta, “Bugün Bingöl sınırları içinde üzücü bir trafik kazasına tanıklık ettik. Şırnak’tan Erzurum’a giden otobüs, saat 08.00 civarlarında Genç istikametine 8 kilometre kala keskin virajda direksiyon hakimiyetini kaybederek şarampole yuvarlandı. İlk verilerimize göre, otobüste toplam 44 yolcu mevcut. Bunlardan 41’i yolcu, 2’si şoför, 1’i muavin. Yaralılar için hemen müdahale yapıldı ve AFAD, jandarma, UMKE ile sağlık ekipleri olay yerine ulaştı. Yaralılarımız Genç ve Bingöl devlet hastanelerine götürüldü ve tedavileri burada sürüyor. Ne yazık ki, ilk belirlemelere göre 4 vatandaşımız hayatını kaybetti. Şu anda hayatını kaybedenlerin 3’ü otobüsün altında, bir kişi ise Genç Devlet Hastanesi’nde vefat etti. Yaralılardan 24’ü Genç Devlet Hastanesi’nde, 8’i Bingöl Devlet Hastanesi’nde tedavi altında. Çalışmalar devam ediyor.” şeklinde bilgiler verdi.