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Otokar’ın Sermaye Artırımı Onaylandı

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KAYITLI SERMAYE TAVANI ARTIYOR

OTOKAR OTOMOTİV VE SAVUNMA SANAYİ A.Ş. (OTKAR), Kamuyu Aydınlatma Platformu’na (KAP) önemli bir bildirim yaptı. Şirketin kayıtlı sermaye tavanının 3.000.000.000 TL’ye çıkarılması ve bu tavanın geçerlilik süresinin 2029 yılının sonuna kadar uzatılmasına ilişkin esas sözleşme değişiklik tasarısı, Sermaye Piyasası Kurulu tarafından onaylandı ve şirketlere iletildi.

ONAY SÜRECİ TAMAMLANDI

Bu onay, şirketin finansal büyümesine katkıda bulunacak ve yatırımcılar için yeni fırsatlar sunacak. Yapılan açıklamada, “Sermaye artışı, şirketimizin gelişim stratejilerinin bir parçasıdır” ifadeleri dikkat çekiyor. Bu adımlar, TOKAR’ın piyasa içindeki konumunu güçlendirmeyi amaçlıyor.

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