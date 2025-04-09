Otomobil Direğe Çarptı, 1 Çocuk Öldü

OTOMOBİLİN ALEV ALMASI VE KAZA DETAYLARI

Malatya’nın Darende ilçesine bağlı Ulupunar Mahallesi’nde meydana gelen bir kazada, Osman İzci’nin kullandığı otomobil, sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yol kenarındaki aydınlatma direğine çarptı. Kaza sonrasında durumu gören vatandaşlar hemen ihbarda bulundu. Olay yerine sağlık, itfaiye ve polis ekipleri yönlendirildi.

YARALILAR VE HASTANE SÜRECİ

Sağlık görevlileri, otomobilden çıkarılan yaralı sürücü Osman İzci ile yanında bulunan eşi Şevval İzci’ye ilk müdahaleyi gerçekleştirdi. İkili, daha sonra hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı. Ancak, durum daha da iç açıcı bir hal almadı.

KAYIP VE SORUŞTURMA

Kazanın etkisiyle Zeydanur İzci adındaki kızlarının hayatını kaybettiği öğrenildi. Hayatını kaybeden Zeydanur İzci’nin cenazesi, incelemelerin ardından otopsi yapılmak üzere Adli Tıp Kurumu morguna nakledildi. Kazayla ilgili olarak başlatılan soruşturma ise devam ediyor.