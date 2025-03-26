Otomobil Kamyonetin Altına Girdi: 3 Yaralı

OTOMOBİL KAZASI BALIKESİR’DE OLDU

Balıkesir’in Karesi ilçesinde meydana gelen bir kaza sonucunda, bir otomobilin sürücüsü direksiyon kontrolünü kaybediyor ve park halindeki açık kasa kamyonetin altına giriyor. Bu olayda araçta bulunan 3 kişi yaralanıyor.

YARALILAR İTFAİYE EKİPLERİYLE KURTARILDI

Olayın ardından çevredekiler durumu hemen yetkililere bildiriyor. Kısa sürede olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri ulaşıyor. İtfaiye ekipleri, yaralanan 3 kişiyi otomobilden başarılı bir şekilde çıkararak sağlık ekiplerine teslim ediyor. Kazayla ilgili olarak bir soruşturma başlatılıyor.