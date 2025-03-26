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Otomobil Kamyonetin Altına Girdi: 3 Yaralı

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OTOMOBİL KAZASI BALIKESİR’DE OLDU

Balıkesir’in Karesi ilçesinde meydana gelen bir kaza sonucunda, bir otomobilin sürücüsü direksiyon kontrolünü kaybediyor ve park halindeki açık kasa kamyonetin altına giriyor. Bu olayda araçta bulunan 3 kişi yaralanıyor.

YARALILAR İTFAİYE EKİPLERİYLE KURTARILDI

Olayın ardından çevredekiler durumu hemen yetkililere bildiriyor. Kısa sürede olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri ulaşıyor. İtfaiye ekipleri, yaralanan 3 kişiyi otomobilden başarılı bir şekilde çıkararak sağlık ekiplerine teslim ediyor. Kazayla ilgili olarak bir soruşturma başlatılıyor.

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