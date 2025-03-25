Otomobil Kazasında 1 Ölü, 1 Yaralı

OLAYIN GERÇEĞİ

Kırklareli’nin Pınarhisar ilçesinde bir trafik kazası meydana geldi. Ümit D. yönetimindeki otomobil, Erhan Gökdağlı’nın idaresindeki araçla çarpıştı. Olayın ardından çevredeki bireyler durumu yetkililere iletti. İtfaiye, sağlık ve polis ekipleri hızla olay yerine ulaştı.

YARALILAR VE YAŞAM KAYBI

Bölgeye gelen sağlık ekipleri, kazada yaralanan iki sürücüyü Pınarhisar Devlet Hastanesi’ne kaldırdı. Ancak yapılan tüm müdahalelere rağmen Erhan Gökdağlı’nın yaşamını yitirdiği belirtildi. Kazaya ilişkin detaylı bir inceleme başlatıldığı aktarıldı.