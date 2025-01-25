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Otomobil Kazasında 2 Kişi Hayatını Kaybetti

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KAZA GÜMÜŞLER BULVARI’NDA GERÇEKLEŞTİ

Kaza, saat 03.00 sularında Gümüşler Bulvarı’nda ortaya çıktı. Oğuzhan Dirmilli (22), kontrolündeki 20 BE 148 plakalı aracı kullanırken direksiyon hakimiyetini kaybettikten sonra önce refüje çarptı, ardından kaldırımdaki bir ağaca çarptı. Olayı görenlerin ihbarıyla birlikte acil sağlık, itfaiye ve polis ekipleri olay yerine toplandı.

YARALILAR İTFAİYE TARAFINDAN KURTARILDI

Otomobilde sıkışan sürücü Dirmilli ve yanındaki yolcular Mislina Yarangüme (20) ile Hacer Nilay Bahar (20), itfaiyenin çalışmaları sonucunda kurtarıldı. Üçü de ağır yaralı olarak ambulansla Pamukkale Üniversitesi Hastanesi’ne kaldırıldı. Yapılan tedavi işlemleri sonrasında, yaralılardan Dirmilli ve Bahar kurtarılamadı.

MÜŞAHEDE ALTINDA TEDAVİ DEVAM EDİYOR

Mislina Yarangüme’nin tedavi işlemleri ise halen sürüyor. Bu kazayla ilgili olarak polis ekiplerinin soruşturması devam ediyor.

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