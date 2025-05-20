Otomobil, Lise Öğrencisini Altına Aldı

OLAYIN MEYDANA GELDİĞİ YER

Kadıköy beldesinde yaşanan bu üzücü olayda, E.G. isimli sürücü, otomobilini park etmek isterken bir kaza yaşadı. İddiaya göre, sürücü fren yerine yanlışlıkla gaza basınca, kaldırımda yürüyen arkadaşıyla birlikte Sena Nur Şahin’e çarparak onu aracın altına aldı.

KAZANIN GÖR ÜLMESİ VE YARDIM

Kazayı gören çevredekiler, hemen yardıma koşarak otomobili kendi çabalarıyla kaldırıp Sena Nur Şahin’i aracın altından çıkardılar. Olay yerine sağlık ekipleri ve jandarma ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından, ağır yaralanan Sena Nur Şahin, Yalova Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırıldı. Entübe edilen genç kızın sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu bildirildi.

OLAYLA İLGİLİ GÖZALTINA ALMA VE SORUŞTURMA

Olayı gerçekleştiren sürücü E.G., jandarma ekipleri tarafından gözaltına alındı. Kazanın ardından olayla ilgili bir soruşturma başlatıldı.