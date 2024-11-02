Otomobil Refüje Çarptı, Hastane Bahçesine Düştü

KAZA ANINDA YAŞANANLAR

Kaza, 00.30 sularında Yakutiye ilçesinde meydana geldi. İddiaya göre, Muhammet Yıldırım, 25 ABB 736 plakalı otomobiliyle Çat yolundan Havuzbaşı istikametine seyir halindeyken bir aracı sollarken kavşakta direksiyon hakimiyetini kaybetti. Aşırı hız nedeniyle otomobil, önce refüje çarptı ardından da karşıda bulunan Palandöken Devlet Hastanesi’nin bahçesine düştü. Çarpma sonucu otomobilin motor kısmı alev aldı.

OLAY YERİNE MÜDAHALE

Kazanın ardından çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine itfaiye, ambulans ve polis ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekipleri hızlı bir şekilde yangını söndürdü ve otomobilden çıkarılan sürücü Muhammet Yıldırım ile beraberinde bulunan Muhammet Ayyıldız, Atatürk Üniversitesi Araştırma Hastanesi’ne, Selim Kılıç ise Erzurum Şehir Hastanesi’ne kaldırıldı. Ancak, yapılan müdahalelere rağmen Muhammet Yıldırım ve Muhammet Ayyıldız yolda hayatını kaybetti; Selim Kılıç ise hastanede yaşamını yitirdi.

CENAZE TÖRENİ VE AİLELERİNİN DÜŞTÜĞÜ DURUM

Hayatını kaybedenlerin cenazeleri, Adli Tıp Kurumu’nda gerçekleştirilen otopsinin ardından ailelerine teslim edildi. Cenazeleri taşıyan yakınları gözyaşlarına boğulurken, Muhammet Ayyıldız’ın tek erkek çocuk olduğu ve Muhammet Yıldırım’ın 3 ay önce evlendiği öğrenildi. Kazada hayatını kaybeden üç kişinin akraba olduğu ve cenazelerinin Oltu ilçesinin kırsal Özdere Mahallesi’nde toprağa verileceği belirtildi.