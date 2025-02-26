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Otomobil Yayalara Çarpıyor, Kaza Kamerada

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KAZA YERİ VE OLAY TANIMI

Kaza, Midyat ile Batman karayolu üzerinde, Garnizon Komutanlığı’nın hemen karşısında gerçekleşti. Sürücüsü ve plakası tespit edilemeyen bir otomobil, yolun karşısına geçmekte olan iki yayaya çarptı.

YARALILAR VE MÜDAHALE

Kazanın sonucunda, yayalardan biri olan H.K. (59) yaralandı, diğer yaya ise herhangi bir yara almadan kurtuldu. Olay sonrasında sağlık ve polis ekipleri, ihbar üzerine kaza yerine yönlendirildi. H.K., olay yerindeki ilk müdahalenin ardından Midyat Devlet Hastanesi’ne götürülerek tedavi altına alındı. H.K.’nın sağlık durumunun iyi olduğu bilgisi ulaştı.

GÜVENLİK KAMERASI VE İNCELEME

Kaza anı güvenlik kamerası görüntüleriyle kaydedildi. Olayla ilgili detaylı inceleme devam ediyor.

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