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Otomobile Asit Döken Saldırgan Tutuklandı

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ALANYA’DA ASİT DÖKME OLAYI

Antalya’nın Alanya ilçesinde, C.A. isimli kişinin otomobiline gece saatlerinde kimliği belirsiz kişi ya da kişiler tarafından asit dökülerek zarar verildi. Otomobil sahibi C.A., durumu Jandarma ekiplerine bildirdi. JASAT ekiplerinin gerçekleştirdiği geniş çaplı araştırmada, otomobile asit döken kişinin S.T. olduğu, azmettirici kişinin ise K.Ö. olduğu belirlenip yakalandı.

ŞÜPHELİLER TUTUKLANDI

Otomobile zarar veren ve azmettiren kişiler, ifadelerinin ardından sevk edildikleri Alanya Adliyesi’nde Sulh Ceza Hakimliğince tutuklanarak cezaevine gönderildi. Ayrıca, gece saatlerinde otomobile asit döken kişinin görüntüleri, iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.

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