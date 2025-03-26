Otomobiline Asit Döken Kişi Tutuklandı

ANTALYA’DA OTOMOBILE ASIT DÖKÜLDÜ

Antalya’nın Alanya ilçesinde, C.A. isimli kişinin otomobili gece saatlerinde, kimliği belirsiz kişi ya da kişiler tarafından asit ile zarar gördü. Otomobil sahibi C.A., durumu jandarma ekiplerine bildirdi. JASAT ekiplerinin gerçekleştirdiği detaylı araştırmada, otomobile asit döken kişinin S.T. olduğu ve bu durumu azmettirenin ise K.Ö. olduğu belirlendi. Her iki şahıs da yakalandı.

TUTUKLAMALAR GERÇEKLEŞTİRİLDİ

Otomobile zarar veren S.T. ve azmettiren K.Ö., ifadelerinin alınmasının ardından sevk edildikleri Alanya Adliyesi’nde Sulh Ceza Hakimliği tarafından tutuklanarak cezaevine gönderildi. Ayrıca, gece saatlerinde otomobile asit dökme eylemini gerçekleştiren kişinin güvenlik kamerası görüntüleri de kaydedildi.