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Otomobiliyle Avukata Çarpan Polise 13 Yıl Hapis

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OLAYIN DETAYLARI

Şırnak’ta 10 Nisan 2022’de, komiser yardımcısı S.E., geri manevra yaptığı aracıyla, bozulmuş olan otomobilinin yanında bekleyen Avukat Serkan Karakaş’a çarptı. Çarpma sonucunda ağır yaralanan Serkan Karakaş, hemen hastaneye kaldırıldı. Diğer yandan, polis amiri S.E. gözaltına alındı ve gerekli işlemlerin ardından adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. S.E. hakkında ‘Kasten öldürmeye teşebbüs’ ve ‘Mala zarar verme’ suçlarından dava açıldı.

DAVA SÜRECİ VE DURUŞMA

Şırnak 3’üncü Ağır Ceza Mahkemesi’nde devam eden davanın karar duruşması dün gerçekleştirildi. Duruşmaya, mağdur Serkan Karakaş’ın yanı sıra Türkiye Barolar Birliği (TBB) Yönetim Kurulu Üyesi Ali Bayram, Batman, Mardin ve Diyarbakır barolarından birçok avukat katılım sağladı. Sanık polis amiri S.E. ise duruşmaya SEGBİS (Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi) ile bağlandı.

Duruşma sırasında S.E., ruh hali hakkında iddialarda bulunarak şizofreni olduğunu öne sürdü. Bu durum, mahkeme heyetinin dikkatini çekti ve duruşmada daha fazla ayrıntının incelenmesine yol açtı. Sanığın bu savunması, sürecin seyrini etkileyebilir.

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