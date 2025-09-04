Otomobiller Çarpıştı: 3 Ölü, 5 Yaralı

KAZA VE YANGIN OLAYI

Kaza, Eflani-Kastamonu Daday karayolunun Kababayır mevkisinde saat 18.00 sıralarında gerçekleşti. 43 yaşındaki M.O. yönetimindeki 78 AAG 799 plakalı otomobil ile 44 yaşındaki Y.Y.’nin kullandığı 19 DU 827 plakalı otomobil arasında çarpışma oldu.

3 CAN KAYBI VE YARALILAR

Çarpışmanın sonucunda her iki otomobilde yangın çıktı. Olayın ihbar edilmesi üzerine kaza yerine jandarma, polis, sağlık, itfaiye ve AFAD ekipleri yönlendirildi. İtfaiye ekipleri, yangını söndürdü. Yapılan kontrolde, sürücü Y.Y. ile araçta bulunan 64 yaşındaki Z.Y. ve 16 yaşındaki Z.Y.’nin hayatını kaybettiği, 18 yaşındaki H.Y.’nin ise yaralandığı tespit edildi.

SORUŞTURMA DEVAM EDİYOR

Kazanın diğer tarafındaki sürücü M.O. ve otomobildeki 39 yaşındaki N.O., 10 yaşındaki Ö.F.O. ile 15 yaşındaki Y.O. da yaralandı. Yaralılar, kaza yerindeki ilk müdahalenin ardından çevredeki hastanelere taşındı. Soruşturma ise devam ediyor.