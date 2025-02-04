Otomotiv Satışları Ocak Ayında Düştü

2024 YILINDAKİ REKOR SATIŞLARDAN SONRA DÜŞÜŞ

2024 yılı itibarıyla otomotiv pazarında rekor satışlar gerçekleştirildi, ancak yeni yılın ilk ayında dikkat çeken bir düşüş gözlemlendi. Otomotiv Distribütörleri ve Mobilite Derneği (ODMD) tarafından paylaşılan verilere göre, otomobil ve hafif ticari araç satışları Ocak ayında yıllık bazda yüzde 13,9 oranında azalarak 68 bin 654 adede geriledi.

OTOMOBİL VE HAFİF TİCARİ ARAÇ SATIŞLARINDA KÜÇÜLME

Otomobil satışları, 2025 yılının Ocak ayında, geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 12,6 oranında bir düşüşle 55 bin 944 olarak kaydedildi. Hafif ticari araç pazarı ise daha büyük bir azalma yaşayarak yüzde 18,8 oranında düşüşle 12 bin 710 adet seviyesine ulaştı. Bununla birlikte, otomobil ve hafif ticari araç pazarının 10 yıllık Ocak ayı ortalama satışları dikkate alındığında, yüzde 75,2 oranında bir artış görüldü.

PAZARDAKİ SEGMENT DİSTRİBÜSYONU

Otomobil pazarı, 10 yıllık Ocak ayı ortalama satışlara göre yüzde 87,2 oranında artış gösterirken, hafif ticari araç pazarı ise aynı döneme göre yüzde 36,7 oranında bir yükseliş kaydetti. Pazarın totalinde, vergi oranları düşük olan A, B ve C segmentlerindeki araçlar, yüzde 82,3’lük bir pay ile öne çıkıyor. Gövde tiplerine göre incelendiğinde en çok tercih edilen otomobil türü ise SUV olarak belirlendi ve bu segment, pazarın yüzde 57,4’ünü (32 bin 136 adet) oluşturdu.