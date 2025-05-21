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Otoyolda kaza: 3 yaralı, 112 sevk

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KAZA ANADOLU OTOYOLU’NDA MEYDANA GELDİ

Kaza, Düzce gişeleri bölgesinde gerçekleşti. İstanbul yönünde ilerleyen 34 HY 2487 plakalı kamyonetin lastiği patladıktan sonra sürücü kontrolü kaybetti. Kamyonet geri döndü ve takla attı. Olayı görenlerin ihbarıyla birlikte, olay yerine 112 acil sağlık ve jandarma ekipleri yönlendirildi.

YARALILAR HASTANEYE KALDIRILDI

Kaza sonucunda kamyonet içinde bulunan 3 kişi, 1’i ağır olmak üzere yaralandı. Yaralılar, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulanslarla kentteki hastanelere götürüldü. Bu arada, kamyonetin kasasındaki bazı malzemeler de otoyola dağılmış durumda.

TRAFFİKTE AKSAMA YAŞANDI

Kaza nedeniyle İstanbul yönündeki trafik tek şeritten verilmeye başlandı ve uzun araç kuyrukları oluştu. Kamyonet kazası, yolculuk edenler için önemli bir gecikme sebebi oldu.

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