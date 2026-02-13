Otoyolda Temizlik Yapan İşçilere Otomobil Çarptı

otoyolda-temizlik-yapan-iscilere-otomobil-carpti

KAZA, YOL TEMİZLİK İŞÇİLERİNİ VURDU

Kaza, Tarsus-Adana-Gaziantep (TAG) Otoyolu’nun Düziçi mevkiinde sabah saatlerinde gerçekleşti. Gece yaşanan kazalar ve yağışın ardından yol bakım ve temizlik çalışması yürüten karayolu ekiplerinin bulunduğu bölgeye Halil B. yönetimindeki otomobil, dubaları devirerek daldı.

İŞÇİLER YOLA SAVRULDU

Otomobilin çarpması sonucu karayolu işçileri yola savruldu. Olayın hemen ardından ihbar üzerine sağlık ve jandarma ekipleri bölgeye sevk edildi. Yaralıların durumu yapılan kontrollerde büyük bir üzüntü ile açıklandı; karayolu işçisi Hüseyin Melih Gökçek’in olay yerinde hayatını kaybettiği belirlendi.

YARALILAR HASTANEYE KALDIRILDI

Kazada yaralanan üç işçi, ambulanslarla çevredeki hastanelere sevk edildi. Yaralıların tedavi süreçlerinin devam ettiği bildirildi.

