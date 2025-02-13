ÖTV İndirimi Beklentisi Hurda Araç Talebini Artırdı

HURDA ARAÇ TEŞVİKİ PİYASADA DALGALANMA YARATIYOR

Hurda araç teşviki düzenlemesi henüz Meclis’ten geçmeden piyasalarda dalgalanmalara sebep oldu. 2000 model ve daha eski araç sahipleri, bir defaya mahsus sıfır araç alımında ÖTV indiriminden faydalanma fırsatına sahip olacak. Bu beklentiyle hurda araçlara olan talep arttı, fiyatlar ise hızlı bir şekilde yükseldi. Sabah’ın haberine göre, daha önce 50 bin TL’ye bile satılmayan eski model araçlar artık 100-150 bin TL arasında alıcı buluyor. Vatandaşlar, hurda araçları alarak gelecekte teşvikten yararlanmayı amaçlıyor. Yasa çıktığında, elinde hurda aracı olanlar 300 bin ila 800 bin TL arasında ÖTV avantajı sağlayabilecek. Örneğin, 2 milyon TL’lik bir otomobilde 772 bin TL’ye varan ÖTV avantajı elde edilebiliyor. Bu durum, hurda araç piyasasında bir canlanma sağlarken, araç fiyatlarını da hızla yukarı taşımış durumda.

İLAN PLATFORMUNDA BÜYÜK HAREKETLİLİK

Hurda teşviki beklentisi ilan platformlarında da büyük bir hareketlilik yarattı. Özellikle 2000 model ve altındaki araçlar için ilan sayısında hızlı bir artış gözlemleniyor. Satıcılar, araçlarını daha cazip hale getirmek için ilan başlıklarında “Hurda teşvikine uygun!”, “Motoru çalışmaz ama hurda teşvikinden yararlanır.” ve “Acil değil, hurda teşviki bekliyoruz!” gibi ifadeleri kullanmaya başladı. 1986-2000 model araçların fiyatları iki katına kadar çıkarken, önceden 100 bin TL’ye satılan araçlar artık 200-300 bin TL arasında alıcı buluyor.

HURDA ARAÇ USTALARI TALEPTE ARTIŞ GÖRÜYOR

Oto sanayide çalışan ustalar, son dönemde hurda araçlara yönelik talepte belirgin bir artış yaşandığını ifade ediyor. Bir oto tamir ustası, hurda araçların bile alıcı bulduğunu belirterek durumu şöyle özetledi: “Burada 80 model bir Murat 131 vardı. Sahibi 50 bin TL’ye satmak istiyordu ama alıcı çıkmıyordu. Hurda teşviki gündeme gelince aracın fiyatı 150 bin TL’ye fırladı. Alıcılar, hurda araç alıp teşvikten yararlanmanın peşinde.” Özellikle son iki haftada fiyatlar hızla yükselirken, vatandaşlar 50-100 bin TL aralığında hurda araç arayışına girdi.

2000 MODEL ARAÇLARDAKİ HIZLI YÜKSELİŞ

Hurda teşviki düzenlemesi, 2000 model araçların fiyatlarını da yukarı taşıdı. Bir ay önce 200 bin TL’ye satılan araçlar, şu anda 300-350 bin TL seviyesine çıktı. 1986 model araçlar ise 50-60 bin TL’den 100 bin TL’ye yükseldi. Vatandaşlar, hurda araçları alarak ÖTV indirimi ile sıfır araç sahibi olmayı hedefliyor.

TEŞVİK KAPSAMINA GİRECEK ARAÇLAR

Yeni yasa teklifi, 25 yaş ve üzerindeki hurdaya ayrılan araçlar karşılığında ÖTV muafiyeti sunuyor. Ancak bu teşvik, yerliliği yüzde 40 ve üzeri olan araçları kapsıyor. Eğer teklif yasalaşırsa, 6 farklı markanın 12 modeli teşvik kapsamına girecek.