ÖTV İndirimi İçin Hurda Aracı Aldık

HURDA TEŞVİKİYLE İLGİLİ BEKLENTİLER

Şu günlerde binlerce kişi hurda teşviki kapsamında ÖTV indiriminin ne zaman başlayacağını sorguluyor. Tasarı şu an meclise sunulmuş durumda ve yapılan son düzenlemelerle ÖTV indiriminin hurda teşviki için başlaması bekleniyor. Peki, hurda teşviki ve ÖTV indirimi ne zaman yürürlüğe girecek? Genel beklenti, bu tasarının Mart ayında resmi hale gelmesi yönünde. Ancak bu süreçte bazı belirsizlikler de mevcut.

ARAÇ ALMA PROSESİ

Her ne kadar risk almayı göze alsak da, biz de paraya kıyıp 94 model bir Tofaş Serçe aldık. Bu alıma dair tüm detayları aşağıdaki videoda bulabilirsiniz. Hurda teşviki ve ÖTV indiriminden yararlanmak isteyenlere bir hatırlatma yapmakta fayda var. Şu an 2000 modelin altındaki araçların beklenenden yüksek fiyatlardan satıldığını gözlemliyoruz. Ayrıca, aracı noterde satın alırken sigorta yaptırmak zorunlu olduğu için en iyi ihtimalle 15.000 – 20.000 TL arası bir miktarı gözden çıkarmanız gerektiğini unutmamalısınız.