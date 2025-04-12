Oyun Salonuna Alınmadı, Şikayet Edildi

OLAYIN DAVRANIŞSAL BOYUTU

Ankara’daki bir alışveriş merkezinde, down sendromlu bir çocuğun oyun alanına alınmaması sonucu öğretmeni Sevcan Odabaşı Karakurt, durumu polis ekiplerine bildirdi. Ekipler, mağdur çocuğun ailesine bu konuyla ilgili bilgi vererek gereken işlemleri başlattı. Olayın, oyun salonunda daha önce de benzer bir şekilde yaşandığı belirtiliyor.

ÖNCEKİ DURUMLAR VE TEPKİLER

1 Nisan Salı günü, alışveriş merkezinin çalışanları tarafından otizmli bir çocuğun da oyun salonuna girişi engellendi. Bu durum üzerine otizmli çocuğun annesi G.K.K., durumu Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı’na bildirdi ve ardından karakola şikayette bulundu.

İŞLEYİCİLER GÖZALTINA ALINDI

Cumhuriyet Savcısından alınan talimat doğrultusunda, oyun salonunun sorumlu müdürü E.G. ve dört kadın çalışan gözaltına alındı. Gözaltına alınan kişilerin emniyetteki işlemlerinin ardından mahkemeye sevk edileceği bilgisi verildi.