Oyuncu Emin Gümüşkaya Vefat Etti

ÜNLÜ SANATÇININ KAYBI

Uzun yıllar tiyatro sahnelerinde ve televizyon ekranlarında performans sergileyen Muhammed Emin Gümüşkaya, yoğun bakımda sürdürdüğü yaşam mücadelesini kaybetti. Sanat camiasının tanınmış isimlerinden Zafer Algöz, bu acı haberi sosyal medya hesabından duyurdu. Algöz, paylaşımında “Emin Gümüşkaya’yı kaybettik. Hayatımızda hep yeri olan meslek büyüğümüzdü. Allah rahmet eylesin.” ifadesini kullandı. Usta oyuncunun kaybı sanat dünyasında derin bir üzüntü yarattı ve sevenleriyle meslektaşları başsağlığı mesajları paylaştı.

MÜHENDİSİN HAYATI

Muhammed Emin Gümüşkaya, 10 Ocak 1948’de İstanbul’da dünyaya geldi ve Devlet Konservatuvarı Tiyatro Bölümü’nden mezun oldu. 1964 yılında tiyatro kariyerine ilk adımını atan Gümüşkaya, kariyeri boyunca pek çok tiyatro oyununda yer aldı ve yönetmenlik yaptı.

TİYATRODAN TELEVİZYONA UZANAN KARIYER

Gümüşkaya, ilk sahne performansını 1964 yılında Bursa Halkevi’nde Orhan Asena’nın ‘Kapılar’ adlı tiyatro oyununda sergiledi. 1972 yılında Bursa Ahmet Vefik Paşa Devlet Tiyatrosu’na geçerek burada birçok oyunda rol aldı. 1996-1998 ve 1999-2001 yıllarında Bursa Ahmet Vefik Paşa Devlet Tiyatrosu Müdürü olarak görev yaptı. Gümüşkaya, 2002 yılında Devlet Tiyatroları’ndan emekli oldu.

TELEVİZYONDAKİ UNUTULMAZ KİŞİLİĞİ

1985 yılında ‘Bay Alkide’ dizisiyle televizyon dünyasına adım atan Emin Gümüşkaya, 2010 yılında ‘Çocuklar Duymasın’ dizisindeki ‘Seyyar Tayyar’ karakteriyle geniş kitleler tarafından tanınarak halkın sevgisini kazandı. Ancak sadece tiyatro ve televizyonla sınırlı kalmayıp, sinema alanında da etkin oldu. 2015 yılında Birol Güven’in yazıp yapımcılığını üstlendiği ‘Merdiven Baba’ adlı sinema filminde rol aldı. Usta oyuncu, ilk evliliğinden bir çocuk sahibi olup, 12 Şubat 2001 yılında tiyatrocu Belgin Bilgin ile evlendi.