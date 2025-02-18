Oyuncu Emin Gümüşkaya Vefat Etti

ÜNLÜ SANATÇI MUHAMMED EMIN GÜMÜŞKAYA’YI KAYBETTİK

Uzun yıllar boyunca hem tiyatro sahnelerinde hem de televizyon ekranlarında yer alan Muhammed Emin Gümüşkaya, yoğun bakımda verdiği yaşam mücadelesini kaybetti. Acı haberi, sanat camiasının tanınmış isimlerinden Zafer Algöz sosyal medya aracılığıyla duyurdu. Algöz, bu paylaşımında “Emin Gümüşkaya’yı kaybettik. Hayatımızda hep yeri olan meslek büyüğümüzdü. Allah rahmet eylesin.” ifadelerini kullandı. Usta oyuncunun kaybı sonrası sanat dünyası, derin bir üzüntü yaşarken birçok seveni ve meslektaşı başsağlığı mesajları paylaştı.

MUHAMMED EMIN GÜMÜŞKAYA KİMDİR?

10 Ocak 1948 tarihinde İstanbul’da dünyaya gelen Muhammed Emin Gümüşkaya, Devlet Konservatuvarı Tiyatro Bölümü’nden mezun oldu. 1964 yılı itibarıyla tiyatro kariyerine adım atan usta oyuncu, kariyeri boyunca pek çok tiyatro oyununda rol alıp yönetmenlik yaptı. Televizyon kariyerine de önemli katkılar sağladı.

SAHNELERDE İLK ADIMLAR VE TİYATRO KARİYERİ

Gümüşkaya, sahneye ilk kez 1964 yılında Bursa Halkevi’nin Oda Orhan Asena’nın ‘Kapılar’ adlı oyunuyla çıktı. 1972 yılında Bursa Ahmet Vefik Paşa Devlet Tiyatrosu’na geçerek burada birçok oyunda görev aldı. 1996-1998 ve 1999-2001 yılları arasında Bursa Ahmet Vefik Paşa Devlet Tiyatrosu Müdürü olarak görev yaptı ve 2002’de Devlet Tiyatroları’ndan emekli oldu.

TELEVİZYONDAKİ BAŞARILARI

Emin Gümüşkaya, 1985 yılında ‘Bay Alkide’ dizisiyle televizyon kariyerine başladı. 2010 yılında ‘Çocuklar Duymasın’ dizisinde canlandırdığı ‘Seyyar Tayyar’ karakteriyle geniş kitleler tarafından tanınırlık kazandı. Bu karakter, onu halka sevdiren önemli bir rol oldu. Bunun yanı sıra Gümüşkaya, sinema dünyasında da önemli işlere imza attı. 2015 yılında Birol Güven’in yazıp yapımcılığını üstlendiği ‘Merdiven Baba’ adlı sinema filminde rol aldı. Usta oyuncu, ilk evliliğinden bir çocuk sahibi oldu ve 12 Şubat 2001 tarihinde tiyatrocu Belgin Bilgin ile evlendi.