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Ozan Güven Beraat Etti! Şiddet İddia Edilmişti

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OZAN GÜVEN HAKKINDA MAHKEME KARARI

Ozan Güven’in, birlikte olduğu dönem içerisinde Deniz Bulutsuz’a şiddet uyguladığı iddiaları gündeme gelmişti. Bu durumda, Deniz Bulutsuz ve Ozan Güven karşılıklı olarak şikayetçi olmuştu. Yapılan davanın sonucunda, mahkeme Ozan Güven’e “Kasten yaralama” suçundan 1 yıl 15 ay hapis cezası verdi.

DENİZ BULUTSUZ’UN BERAATI

Ozan Güven’in mahkeme kararı neticesinde “Hakaret” ve “Kişiyi hürriyetinden yoksun kılma” suçlarından beraatine hükmedildi. Deniz Bulutsuz ise kendisine yöneltilen “Basit yaralama” suçundan beraat etti.

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