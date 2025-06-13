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Ozan Güven Beraat Etti! Şiddet İddiası

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OZAN GÜVEN HAKKINDA KARAR ÇIKTI

Ceylan Sever’in haberine göre; ünlü oyuncu Ozan Güven’in, Deniz Bulutsuz ile birlikte olduğu dönemde şiddet uyguladığına dair iddialar gündeme gelmişti. İkili arasında gerçekleşen karşılıklı şikayetlerin bulunduğu davada mahkeme nihai kararını verdi.

MAHKEME KARARI VE CEZALAR

Mahkeme, Ozan Güven aleyhinde “Kasten yaralama” suçundan 1 yıl 15 ay hapis cezası verdi. Bununla birlikte “Hakaret” ve “Kişiyi hürriyetinden yoksun bırakma” suçlarından Güven’in beraatine hükmedildi. Deniz Bulutsuz ise kendisine yöneltilen “Basit yaralama” suçundan beraat etti.

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