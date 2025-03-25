Ozan Tufan’dan Kilo Eleştirilerine Yanıt

TRABZONSPOR’DA GÜNDEM OLAN KILO ELEŞTİRİLERİ

Trabzonspor’un futbolcusu Ozan Tufan, kulübü ve kariyeri hakkında bilgiler verirken, kilo eleştirilerine de yanıt verdi. Tufan, bu eleştirilerin kendisini en fazla rahatsız eden konulardan biri olduğunun altını çizdi. Dışarıdan bakıldığında kilolu görünebildiğini ancak bunun gerçekte doğru olmadığını ifade etti.

FORMDA OLDUĞUNU BELİRTİYOR

Tufan, “Birçok eleştiri oluyor. Benim rahatsız olduğum konulardan biri. Dışarıdan bakıldığı zaman öyle gözüküyor ama gerçek hayatta ve sahada, testler sonucunda bir rahatsızlık, şikayette bulunulsa kulüp, hoca, yönetim için rahatsızlık olsa cezası verilir” diyerek şikayetlerine dikkat çekti. Ozan Tufan, “Şu anda yine demek istemiyorum ama ‘gayet fitim’ demek istemiyorum ama oldukça formumdayım” ifadeleriyle durumunu netleştirdi.