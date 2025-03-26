Özbek: Adalı’nın Yabancı Hakem Taleplerine Destek

GALATASARAY BAŞKANI’NDAN DESTEK

Galatasaray Başkanı Dursun Özbek, Beşiktaş Başkanı Serdal Adalı’nın yaptığı açıklamalara destek veriyor. Özbek, “Beşiktaş’ın yabancı hakem talebini defalarca haklı bulduğumuzu ve bu konuda destek verdiğimizi belirttik. Serdal Başkan’ın bugün yaptığı açıklamaların çoğuna katılıyorum” diye ifade ediyor.

BEŞİKTAŞ BAŞKANI NE DESE de

Beşiktaş Başkanı Adalı, Süper Lig’in 25. haftasında Galatasaray ile Fenerbahçe arasında oynanan derbiyi Sloven hakem Slavko Vincic’in yönettiğini hatırlatıyor. Türkiye Futbol Federasyonu’na, Beşiktaş-Galatasaray maçı için yabancı hakem talebinin reddedilmesi üzerine istifa çağrısı yapmıştı. Adalı, ayrıca Süper Lig’in 29. haftasında 29 Mart Cumartesi günü oynanacak derbi için hakem Yasin Kol’un atanmasına da sert bir tepki gösteriyor.