Spor

Özbek’ten Adalı’nın Hakem Açıklamasına Destek

ozbek-ten-adali-nin-hakem-aciklamasina-destek

GALATASARAY BAŞKANI’NIN DESTEK AÇIKLAMASI

Galatasaray Başkanı Dursun Özbek, Beşiktaş Başkanı Serdal Adalı’nın yaptığı açıklamalara destek vererek, “Beşiktaş’ın yabancı hakem talebini defalarca haklı bulduğumuzu ve bu konuda destek verdiğimizi belirttik. Serdal Başkan’ın bugün yaptığı açıklamaların çoğuna katılıyorum” ifadelerini kullandı.

BEŞİKTAŞ BAŞKANI’NDAN İSTİFA ÇAĞRISI

Beşiktaş Başkanı Serdal Adalı, Süper Lig’in 25. haftasında gerçekleşen Galatasaray Fenerbahçe derbisinin Sloven hakem Slavko Vincic tarafından yönetilmesine dikkat çekerek, Türkiye Futbol Federasyonu’na Beşiktaş-Galatasaray maçında yabancı hakem talebinin reddedilmesi sonucunda istifa çağrısında bulunmuştu. Ayrıca Adalı, Süper Lig’in 29. haftasında, 29 Mart Cumartesi günü oynanacak derbi için hakem Yasin Kol’un atanmasına da sert bir şekilde tepki gösterdi.

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