Özbek’ten Adalı’nın Hakem Açıklamasına Destek

GALATASARAY BAŞKANI’NDAN DESTEK AÇIKLAMASI

Galatasaray Başkanı Dursun Özbek, Beşiktaş Başkanı Serdal Adalı’nın açıklamalarını destekleyerek, “Beşiktaş’ın yabancı hakem talebini defalarca haklı bulduğumuzu ve bu konuda destek verdiğimizi belirttik. Serdal Başkan’ın bugün yaptığı açıklamaların çoğuna katılıyorum” ifadelerini kullandı.

SERDAL ADALI’NIN GEÇMİŞ AÇIKLAMALARI

Beşiktaş Başkanı Adalı, Süper Lig’in 25. haftasında gerçekleşen Galatasaray-Fenerbahçe derbisinin Sloven hakem Slavko Vincic tarafından yönetilmesine dikkat çekerek, Türkiye Futbol Federasyonu’na karşı Beşiktaş-Galatasaray karşılaşması için yapılan yabancı hakem talebinin reddedilmesi üzerine istifa çağrısında bulunmuştu. Adalı, ayrıca Süper Lig’in 29. haftasında 29 Mart Cumartesi günü oynanacak derbi için atanan hakem Yasin Kol’a da sert bir tepki göstermişti.