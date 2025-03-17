Özcan Deniz’e Suçlama: Vergi Kaçakçılığı İddiası

VERGİ İNCELEMESİNE YENİ BOYUT

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından Özcan Deniz hakkında başlatılan vergi incelemesi, ünlü sanatçının ağabeyi Ercan Deniz’in “Neler Oluyor Hayatta” programındaki çarpıcı açıklamalarıyla yeni bir boyut kazandı. Ailesiyle uzun süredir sorunlar yaşayan ve eşi Samar Dadgar ile oğlu Kuzey dışında herkesi hayatından çıkardığını söyleyen Özcan Deniz’i vergi kaçırmakla suçlayan Ercan Deniz, program koordinatörü Reyhan Şan Tunaboylu’ya konuştu. Ağabey Deniz’in iddiaları, kardeşler arasındaki gerilimi ve hukuki süreci gündemin ortasına taşıdı.

ŞİRKETİN DURUMU HAKKINDA İDDİALAR

Ercan Deniz, Özcan Deniz ile 35 yıllık ticari geçmişlerini anlatarak şirketle ilgili ciddi iddialarda bulundu. “Şirketi 22 Temmuz’da kız kardeşimden devraldım. Mayıs’ta kız kardeşim, şirketin tüm gayrimenkullerini 31 milyon lira karşılığında Özcan Deniz’e devretmiş. Dört senede 30 milyon lira beyanname verip, 31 milyonunu Melek Hanım’a aktardı. Üç kız kardeşine ‘sus payı’ olarak onar milyonluk ev aldı. Ayda bir milyon lira kredi kartı harcıyor ama devlete dört senede 35-40 milyon lira ödedi” dedi. Şirketin içinin boşaltıldığını öne sürdü.

EVLİLİK İDDİALARI VE SORUNLAR

Ercan Deniz, Özcan Deniz’in evliliğine dair dikkat çeken bir iddia ortaya attı. “Gayrimenkulleri evlendikten sonra eşine ve eşinin akrabalarına verip vatandaşlık alması için kullanmak istedi. ‘Sahtekarlık yaparak vereceğim, üç sene sonra bize devredecekler’ dedi. Ben buna izin vermedim. Kavganın başlangıcı bu. Zaten mal vermediğim için evlendi, sevdiği için değil” şeklinde konuştu. Bu iddia, Özcan Deniz’in özel hayatıyla ilgili tartışmaları alevlendirdi.

MALİ DURUM VE İFLAS TEHLİKESİ

Ercan Deniz, kendi mali durumunun kötü olduğunu belirtti. “Ben sıfırım, arabam yok, kiralık arabayla geziyorum. Şirketimi kapatıyorum, 30 Mart’ta devre sonu faizlerini ödeyemeyeceğim. Özcan Bey de ödemeyecek. Belediyede mallarım yıkılıyor. Özcan’ın ve karısının kaçak inşaatlarına dair elimde evraklar ve videolar var. ‘Bana bir şey olmaz’ dedi ama şirkete ve bana büyük zarar verdi. 15 gün sonra iflas ediyorum, o ise hâlâ para kazanıyor” ifadelerini kullandı.

KARDEŞ KONUŞMASI VE ELEŞTİRİLER

Ağabey Deniz, Özcan Deniz ile son görüşmesini de aktardı. “1,5 ay önce ‘Belediye olaylarını çözmen lazım, bankaları ödemen lazım, gel ofise çözelim’ dedim. ‘Ben Özcan Deniz’im, her sorunu çözerim’ dedi ama çözmedi” diyerek kardeşinin yaklaşımını eleştirdi. Bu sözler, Özcan Deniz’in iddialara karşı tutumunu özetliyor.

GEÇMİŞ İŞ BİRLİĞİNE DAİR İTİRAF

Ercan Deniz, Özcan ile geçmişteki iş birliğine dair çarpıcı bir itirafta bulundu. “Biz Özcan’la kader arkadaşıydık, kader yolculuğuydu. Bunu herkes bilir, ben hep yanındaydım. Ben onun bütün hayatını yönlendiriyordum, ben star yönetiyordum. Herkes gitti, ben kaldım, ben de star yönettim. Ama olmadı. Devlet çalışıyor, yargı çalışıyor. Evet, şu anda incelemedeyiz hepimiz. Ben de suçluyum, suçum neyse çekmeye razıyım. Özcan Bey de çekecek. Para aklamak bir suçtur! Çünkü neden? Sen kendini yakmazsan, ben yakarım. Benim kaybedecek bir şeyim kalmadı ki.” dedi. Bu açıklama, soruşturmanın ciddiyetini ortaya koyuyor.